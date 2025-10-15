Tartagal: Comenzó la obra para la nueva red cloacal en la zona alta de la ciudad

El municipio de Tartagal inicio las obras para mejorar la infraestructura sanitaria de la zona alta de la ciudad con obras que transforman la calidad de vida de los vecinos.

El municipio de Tartagal comenzó con la construcción de la nueva red cloacal en Parcela 41, una obra largamente esperada que beneficiará a decenas de familias del sector, brindando una solución definitiva a una necesidad básica y postergada durante años.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan Integral de obras y Saneamiento que impulsa la Municipalidad, con el objetivo de garantizar un entorno más saludable, seguro y digno para todos los tartagalenses.

El intendente Franco Hernández Berni, junto al gobernador Gustavo Sáenz, continúan consolidando un esquema de gestión basado en la presencia del Estado, orientando las políticas públicas hacia quienes más lo necesitan.

“Cada metro de cañería instalada representa un paso más hacia una ciudad con mejor calidad de vida y oportunidades más equitativas”, expresaron desde el Ejecutivo Municipal.

La obra de saneamiento en Parcela 41 es parte del compromiso conjunto entre el Gobierno Provincial y el municipio de Tartagal, que sigue priorizando inversiones en infraestructura, salud y servicios esenciales.

Con planificación, eficiencia y trabajo coordinado, Tartagal se encamina hacia un futuro más inclusivo y sustentable.