Cerrillos: Un hombre simuló ser cliente y se robó un parlante

Cerrillos: Un hombre simuló ser cliente y se robó un parlanteInterior20/10/2025
Un comercio de Cerrillos denunció un robo que quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve a un hombre mayor de edad que simula estar interesado en un parlante mientras los empleados atienden a otro cliente. Disimuladamente, toma el producto y se retira del local.
Los propietarios difundieron el video para alertar a otros comerciantes y solicitar la colaboración de la comunidad para identificar al ladrón y evitar futuros robos.
Además, destacaron la importancia de estar atentos y reforzar la seguridad en los comercios, recordando que situaciones como esta pueden repetirse y afectarlos económicamente.
Te puede interesar
Lo más visto
Prófugo en código rojo por robo en banda fue detenido en un local comercial
InformateSaltaPoliciales19/10/2025