Cerrillos: Un hombre simuló ser cliente y se robó un parlante

Interior20/10/2025
Robo de parlante - Cerrillos

Un comercio de Cerrillos denunció un robo que quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve a un hombre mayor de edad que simula estar interesado en un parlante mientras los empleados atienden a otro cliente. Disimuladamente, toma el producto y se retira del local.

Los propietarios difundieron el video para alertar a otros comerciantes y solicitar la colaboración de la comunidad para identificar al ladrón y evitar futuros robos.

Además, destacaron la importancia de estar atentos y reforzar la seguridad en los comercios, recordando que situaciones como esta pueden repetirse y afectarlos económicamente. 

