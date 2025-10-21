En la víspera de las elecciones, el dólar vuelve a tocar los $1500 en la city salteña

La tensión cambiaria volvió a sentirse con fuerza en la city salteña este martes, con una nueva escalada en la cotización del dólar blue que lo ubicó por encima de los $1.500, en un contexto de creciente incertidumbre previo a las elecciones legislativas del próximo domingo, con la divisa paralela reflejando la cautela de los ahorristas frente al panorama político y económico nacional.

En el mercado informal de Salta, el dólar blue este martes se vende a $1.540 y se compra a $1.500, marcando un salto significativo respecto a la jornada anterior y reflejando una mayor demanda en el circuito. En el ámbito nacional, el tipo de cambio oficial mayorista también registró un incremento, cotizando a $1.481,34 con una suba del +0,27% en el día.

Esta nueva suba se da tras un lunes de fuerte presión cambiaria. Ayer, el dólar blue ya había registrado un salto notorio al cotizar a $1.485 para la compra y $1.521 para la venta, lo que representó una suba del 1,40% en un solo día en Salta. La escalada del valor se explica principalmente por la incertidumbre electoral, la inflación acumulada y la creciente brecha con el dólar oficial.

Mientras el Gobierno intenta enviar señales de calma al mercado tras confirmar la firma del swap con Estados Unidos y anunciar una reestructuración de bonos soberanos, la cotización paralela en Salta se mantiene al alza. Esta tendencia alcista, a solo cuatro ruedas de los comicios, obliga a los operadores a mantenerse atentos a posibles intervenciones del Banco Central para contener la divisa oficial mayorista, cuyo techo de la banda de flotación se ubica en $1.491,07.