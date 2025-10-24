Elecciones: ¿Dónde denunciar delitos electoral en Salta?

En la víspera de las Elecciones Legislativas Nacionales 2025, y en medio de las recomendaciones de rigor para la jornada cívica, la Justicia Federal de Salta recordó los mecanismos habilitados para que los ciudadanos puedan denunciar faltas o delitos electorales que puedan ocurrir este domingo, con La Fiscalía Federal de Salta que permanecerá abierta y con personal especializado para garantizar la transparencia del proceso.

La Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del Dr. Ricardo Toranzos, informó que su sede estará abierta este domingo 26 de octubre, día de las elecciones generales. La atención al público se brindará en horario extendido, de 8:00 a 20:00 horas, en su sede ubicada en calle Caseros N° 455 de la ciudad de Salta.

Según agregó FM Aries, la dependencia, que incluye áreas de Delitos Complejos y No Penal con competencia electoral, dispondrá de personal especializado para recibir denuncias y atender consultas durante toda la jornada. Para agilizar la comunicación, la Fiscalía habilitó varios números telefónicos: 0387-480460 (internos 6913, 6926, 6937 y 6932), además del número directo 387-6403760.

Asimismo, la Fiscalía recordó que los ciudadanos también pueden recurrir a los canales de denuncia a nivel nacional. Desde el sábado 25 de octubre estará operativo el portal nacional de denuncias electorales, administrado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, al cual se puede acceder directamente a través del sitio web https://denunciaselectorales.mpf.gov.ar.

Como alternativa digital, los salteños que adviertan cualquier irregularidad o delito electoral podrán enviar sus reportes y consultas por correo electrónico a la dirección [email protected]. La habilitación de estos canales busca facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de su deber cívico de denunciar cualquier acción que atente contra la normativa electoral.