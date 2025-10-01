Advierten una caída del 40% en las ventas de frutas y verduras

La complicada situación económica no da tregua, en muchos casos debiendo elegir entre bienes necesarios para la subsistencia, donde los “gustos” ya son cosa del pasado.

El presidente del Mercado Cofruthos, Juan Russo, advirtió que esta situación es evidente en las verduras y frutas, las cuales sufrieron una caída entre el 30% y 40% de las ventas en los últimos meses respecto al mismo periodo del 2024.

“Todo ciudadano la está pasando mal” mencionó en FM Aries, haciendo alusión a que el poder adquisitivo de los argentinos esta sumamente afectado.

Si bien las ventas bajaron, los vendedores de este icónico mercado, elegido por muchos salteños, buscan adaptarse para seguir subsistiendo, aplicando promociones y ofreciendo diversidad de precios, sobre todo los viernes y sábados.

El complicado panorama económico dejó a muchas familias sin el acceso a un plato de comida, por lo que desde el mercado asisten a comedores y merenderos con donaciones de frutas para ser consumidas como postres o complemento de comidas, una demanda que, desde estas instituciones solidarias, lamentablemente, sigue creciendo.