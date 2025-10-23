Grooming: Fingía ser una niña y por WhatsApp le pedía fotos íntimas a un menor

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, informó que en el marco de una investigación que lleva adelante por la posible comisión del delito de grooming, se realizó este miércoles un allanamiento en una vivienda de la localidad de Molinos.

La denuncia fue radicada por la madre de un menor de edad, al tomar conocimiento de que su hijo intercambiaba mensajes de WhatsApp con una persona mayor, quien fingía ser una niña, y que le solicitaba el envío de imágenes con contenido íntimo bajo amenazas.

Habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, la fiscal Cornejo solicitó ante el Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro, orden de allanamiento para el domicilio del sospechoso y el secuestro de toda evidencia digital, cuyo contenido será analizado.

La medida fue ejecutada durante la mañana de este miércoles, por personal de la División Trata de Personas de la Policía de Salta y la audiencia de imputación se concretará este jueves 23 en sede fiscal. El sujeto permanece detenido.