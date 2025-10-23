Termómetro del bolsillo: Salarios, consumo y empleo marcan la víspera de las elecciones

De cara a las elecciones del próximo domingo, la situación económica y el llamado "voto del bolsillo" prometen ser un catalizador clave en la decisión de los argentinos, con el Gobierno buscando exhibir la baja de la inflación y la reducción de la pobreza como sus cartas más fuertes, pero con un poder adquisitivo de los salarios, el empleo y el consumo masivo presentando un panorama de fuertes heterogeneidades.

En un análisis de Ámbito.com, el poder adquisitivo de los salarios se encuentra actualmente por debajo del umbral de noviembre de 2023, cuando asumió la gestión de Javier Milei. El índice de salarios (que mide a privados y públicos) cayó 5,25% real en julio respecto al inicio del gobierno. Esta pérdida fue más significativa para los empleados públicos, cuyos haberes sufrieron un derrumbe del 14% de su poder de compra.

En contraste con los empleados públicos, los asalariados privados formales se mantuvieron casi sin variación (-0,33% real), logrando una recuperación plena tras la pérdida inicial. No obstante, el deterioro de los ingresos registrados (públicos y privados) fue catalogado por analistas como "la raíz del desencanto", sufriendo, en promedio, una pérdida acumulada equivalente a dos meses de ingresos en casi dos años.

El deterioro también se refleja en el mercado laboral: el desempleo se ubicó en 7,6% en el segundo trimestre, marcando la tasa más alta para ese período desde la salida de la pandemia en 2021. La precarización laboral se acentuó, con la tasa de informalidad subiendo del 41,6% al 43,2% de la población ocupada, lo que se traduce en aproximadamente 226.000 trabajadores informales más en un año.

El segmento de las jubilaciones presenta un escenario diferenciado: Quienes perciben la jubilación mínima y cobran el bono de $70.000 sufrieron una pérdida acumulada del 5% de su poder adquisitivo real, ya que el monto del complemento no se actualiza desde abril de 2024. En cambio, los jubilados que cobran haberes superiores y no perciben bono registraron un alza real del 10% en su poder de compra, tras una fuerte caída inicial a comienzos de 2024.

En el lado de los datos positivos que el Gobierno busca destacar se encuentra la baja de la tasa de pobreza, que alcanzó el 31,6% de los argentinos durante el primer semestre de 2025. Los especialistas señalan que esta reducción se debe a una combinación de una desaceleración inflacionaria en productos de primera necesidad y un fuerte salto en los ingresos de los trabajadores informales, más que por la recuperación de los salarios formales.

Finalmente, el consumo masivo presenta cautela. Si bien el dato interanual se mantiene en positivo, los últimos datos de compras en supermercados y mayoristas mostraron una segunda caída consecutiva en la medición mensual, en torno al 3,7%. En este contexto, la morosidad de las familias también ha tocado un récord en 15 años, afectado por las altas tasas de interés, lo que intensifica la complejidad económica a días de las urnas.