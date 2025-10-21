Sube la morosidad con tarjetas de crédito y recomiendan limitarse a adquirir "lo necesario"

La preocupación crece en el sistema financiero argentino ante el alarmante aumento en la morosidad, especialmente en el crédito de consumo: Según el medio El Cronista, el incumplimiento en el pago de los saldos de tarjetas de crédito alcanzó niveles históricos, lo que obligó a las entidades bancarias a tomar medidas drásticas como el recorte de hasta la mitad del cupo disponible para aquellos clientes que tienen la costumbre de pagar solo el mínimo.

El pico de morosidad se atribuye directamente a la severa caída del salario real y a la suba de tasas de interés. Exdirectores del Banco Central ya advirtieron que esta es la mayor morosidad de los últimos 20 años. La mora de más de 30 días ya supera el 10% en bancos y se dispara a más del 30% en las compañías de préstamos personales.

Sobre esta preocupante tendencia, el economista Rolando Carrizo analizó la situación en CNN Salta -94.7 MHZ-, citando los datos oficiales del sector. “Según el último informe del Banco Central (BCRA), con una evolución de los últimos 2 años en morosidad, se llegaron a los índices más altos”, precisó el especialista, señalando que el crédito de consumo y de las familias es uno de los segmentos que ha experimentado un aumento más significativo en los meses recientes.

Carrizo contextualizó el problema macroeconómico al indicar que la situación política y la incertidumbre han enfriado el mercado. “Si bien la economía había reaccionado bien desde los últimos meses del año pasado hasta hace tres meses, que venía con una buena evolución de la actividad, ahora se enfrió por la situación política, por la incertidumbre de cómo continuará el plan económico”, sostuvo el economista.

Frente a la escalada de tasas que acompaña este riesgo, el economista recomendó máxima cautela a las familias para evitar el sobreendeudamiento. Carrizo aconsejó: “Uno tiene que tener en cuenta la situación personal de cada familia, pero la sugerencia es consumir lo mínimo e indispensable, no tomar compromiso con aquellas cosas que no sean imprescindibles, tratar de evitarlas, porque consecuencia de esto serán tasas de interés altas”.

Finalmente, el análisis del especialista apuntó al factor político como determinante para generar una salida a la crisis. Carrizo concluyó que el futuro económico depende de las decisiones del gobierno y el Congreso, porque "todo el plan necesita reformas para que lleguen las inversiones; si no hay buen resultado para negociar esas reformas, si no tiene poder en el Congreso, le resultará complejo llevar las transformaciones”.