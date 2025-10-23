Dólar y elecciones: ¿Conviene comprar ahora o esperar al lunes?

La fuerte suba del dólar durante los últimos días encendió la preocupación de muchos salteños que se preguntan si conviene comprar dólares ahora o esperar a después de las elecciones legislativas del domingo. En diálogo con InformateSalta, el economista Rolando Carrizo explicó que el movimiento en el tipo de cambio responde principalmente a la incertidumbre política que genera el resultado electoral.

“La política económica del Gobierno está sujeta al resultado de las elecciones, porque de eso depende su capacidad para impulsar las reformas que necesita para consolidar el plan económico”, señaló.

Carrizo detalló que, si al Gobierno “le va bien” y logra fortalecerse en el Congreso, tendrá más poder para avanzar en las reformas pendientes. Pero si no obtiene buenos resultados, “le va a resultar mucho más difícil sostener el ordenamiento económico que intentó establecer en esta primera etapa”.

“Si tengo una posición en dólares, me quedo con los dólares. Y si tuviera pesos, dividiría el riesgo”

Consultado sobre si conviene comprar dólares antes de los comicios, el economista fue claro: “Si tengo una posición en dólares, me quedo con los dólares. Y si tuviera pesos, dividiría el riesgo: una parte la pondría en plazo fijo y otra la mantendría en dólares”, recomendó.

Además, sugirió una estrategia de diversificación para quienes buscan resguardar sus ahorros. “Lo ideal sería distribuir: un tercio en plazo fijo, un tercio en bolsa y un tercio en dólares. Si al Gobierno le va bien, la bolsa podría subir entre un 10% y un 15%; si le va mal, será mejor tener dólares”, explicó.

"Todo dependerá del resultado electoral"

Finalmente, Carrizo destacó que todo dependerá del resultado electoral: “El día lunes se va a develar todo. Si al Gobierno le va bien, el dólar puede bajar y subir la bolsa. Pero si no, el dólar va a seguir aumentando”.