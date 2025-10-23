Búsqueda de Damián Acosta: Dudas y contradicciones en la investigación

Según las primeras inforamciones que llegaban a los medios, el día sábado Damián Acosta desapareció mientras se encontraba, en lo que sería el canal de avenida Yrigoyen, producto de la crecida del agua por las lluvias. Desde entonces toda su familia, amigos y comunidad, lo buscan en el río Arenales.

Sin embargo, este jueves trascendió que fue visto por última vez en la vera del río Arenales, donde se encontraba pescando con un grupo de conocidos y se habría caído al agua y no volvió a salir a la superficie, según publica De Frente Salta.

Además, más allá de que se creía que no existía denunica formal y por tal motivo la policía no estaría participando, surgió que equipos especializados de la Policía de Salta, junto a unidades de rescate fluvial y el área de canes, trabajan en la zona desde hace más de 48 horas.

Lo cierto es que por estas horas Damián sigue sin aparecer y su familia está desesperada.