Nuevo hallazgo en la búsqueda de Damián Acosta, el joven arrastrado por el canal

La familia de Damián Norberto Acosta, de 34 años, vive horas de desesperación tras su desaparición durante la fuerte tormenta registrada el sábado a la madrugada en la ciudad de Salta. El hombre habría sido arrastrado por la corriente del canal en la zona de la Av. Independencia e Yrigoyen, mientras trabajaba en el lugar.

Según relató su cuñada, Natalia Borda, en diálogo con ElOnceTV, “yo me entero el sábado al mediodía cuando un señor fue a mi casa a avisar. Mi cuñado trabajaba vendiendo frutas en la esquina de Independencia e Yrigoyen. Ese mismo hombre me contó que había caído al agua. En la comisaría confirmaron que era él porque encontraron su remera enganchada en la baranda del canal, en diagonal a La Veloz del Norte”.

La mujer contó que un efectivo policial que estaba haciendo adicionales en la zona habría intentado auxiliarlo sin éxito. “El canal traía mucha agua. No puede ser que ya sea el cuarto día de búsqueda y no aparezca en ningún lado. Mi marido camina desde el sábado buscándolo”, agregó.

Por su parte, el comisario Cristian Aguilera explicó también en diálogo con ElOnceTV que tomaron conocimiento el sábado alrededor de las 3 de la mañana, "sobre una persona que habría caído al canal en la zona de Yrigoyen e Independencia. De inmediato se desplegó personal policial y unidades especiales, con apoyo de Canes, Rural y Ambiental, y el cuerpo Lacustre y Fluvial del Cabra Corral. Los rastrillajes continúan sin resultados hasta el momento”.

Familiares, amigos y vecinos organizaron una búsqueda solidaria que partió esta mañana desde el puente del barrio 20 de Junio. Piden la colaboración de la comunidad y solicitan a las autoridades que se intensifiquen los rastrillajes a lo largo del canal y el río Arenales.