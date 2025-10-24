Siguiendo los pasos de Capital, Cerrillos se encamina a autorizar UBER

Tal como en Salta Capital, los concejales de Cerrillos, también se encaminan a habilitar el uso de aplicaciones de transporte.

Actualmente, la iniciativa está siendo analizada por la Comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante.

Según adelantaron los concejales, el proyecto contempla establecer reglas claras sobre licencias, antecedentes y habilitaciones, además de un sistema de fiscalización que alcance tanto a choferes tradicionales como a los que operan mediante apps.



Cerrillos sería el primer municipio de Valle de Lerma en autorizar el uso de las apps para el traslado de pasajeros. Motiva esta iniciativa que en Capital ya se utiliza el mismo y es muy cercana la distancia.