Triple femicidio en Varela: El fiscal solicitó la preventiva para los nueve detenidos

En lo que significa un nuevo avance en la causa por el triple femicidio en Florencio Varela, se conoció este viernes que el fiscal de la causa Adrián Arribas pidió la prisión preventiva para los nueve detenidos.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra, y Matías Agustín Ozorio, que podrán ser enviados a cárceles bonaerenses o federales.

La información fue brindada por TN en dónde dialogaron con Arribas quien sostuvo que se le solicitó al juez de garantías el "requerimiento de la prisión preventiva para todas las personas detenidas" junto con el pedido de competencia al fuero federal.

En el mismo sentido, explicó que el juez tiene cinco días para expedirse. Se tendrá que darle el traslado a las partes y una vez que estas se expidan se remitirá el expediente a la Justicia Federal y ver si esta lo acepta o no.

El fiscal comentó que se probó que la banda que coordinó el asesinato de las chicas "trabaja en diferentes jurisdicciones y hasta fuera del país", por lo que se indagan "a todos" por el delito de secuestro. La figura es la de "secuestro seguido de muerte", lo que le da competencia a la Justicia federal y desde su equipo sostienen que se vincula a una situación de narcocriminalidad.