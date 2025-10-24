Convocan a una nueva marcha por Vicente Cordeyro bajo el lema "Verdad y justicia"

Se cumplen dos semanas del hallazgo sin vida del comisario Vicente Cordeyro. Esta semana se realizó el velorio con una multitud de vecinos, amigos y familiares quienes le dieron el último adiós.

Según publicó el sitio De Frente, la semana que viene se realizará una nueva marcha en pedido de justicia. La convocatoria será para el miércoles 29 de octubre a las 9:45 en el Monumento al General Martín Miguel de Güemes.

En esta ocasión se pide a los interesados concurrir en vehículo con banderas de Argentina y Salta, para poder brindar apoyo. La marcha será bajo la consigna “Verdad y Justicia”.