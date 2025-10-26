Elecciones 2025: Viajar en colectivo es gratuito hasta las 18.30 hs

Elecciones26/10/2025
Durante la jornada electoral de este domingo, los colectivos del área metropolitana salteña funcionan con pasaje gratuito, una medida dispuesta por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo para facilitar el traslado de los votantes hacia los centros de votación.

El beneficio rige desde las 8 hasta las 18.30 horas, y está destinado a mayores de 16 años que utilicen la tarjeta SAETA física o plástica. Los usuarios deben asentar la tarjeta en la máquina validadora, aunque no se descontará el costo del boleto.

Desde la empresa informaron que la gratuidad no aplica a la tarjeta SAETA virtual ni a los códigos QR, y recordaron que fuera del horario electoral, antes de las 8 y después de las 18.30, se cobrará la tarifa habitual.

La medida busca favorecer la participación ciudadana y garantizar que todos los electores puedan ejercer su derecho al voto sin limitaciones de transporte.

