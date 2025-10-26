Elecciones 2025: Viajar en colectivo es gratuito hasta las 18.30 hs

Durante la jornada electoral de este domingo, los colectivos del área metropolitana salteña funcionan con pasaje gratuito, una medida dispuesta por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo para facilitar el traslado de los votantes hacia los centros de votación.

El beneficio rige desde las 8 hasta las 18.30 horas, y está destinado a mayores de 16 años que utilicen la tarjeta SAETA física o plástica. Los usuarios deben asentar la tarjeta en la máquina validadora, aunque no se descontará el costo del boleto.

Desde la empresa informaron que la gratuidad no aplica a la tarjeta SAETA virtual ni a los códigos QR, y recordaron que fuera del horario electoral, antes de las 8 y después de las 18.30, se cobrará la tarifa habitual.

La medida busca favorecer la participación ciudadana y garantizar que todos los electores puedan ejercer su derecho al voto sin limitaciones de transporte.