Votó Violeta Gil: "A diferencia de mayo se ve una gran cantidad de gente"

Violeta Gil, candidata a Senadora por Política Obrera, se acercó esta mañana de domingo a emitir su voto en la escuela Jose Manuel Estrada N°4055, de San Lorenzo.

La candidata se mostró satisfecha por la gran concurrencia desde muy temprano: "Es llamativo, por lo menos a diferencia de las elecciones de mayo, una mayor cantidad de gente, desde las 10 de la mañana, por lo menos de este establecimiento que es uno de los principales de San Lorenzo" y aseguró que lo mismo palpitan en otros establecimientos de la provincia a través de sus fiscales.

En una mañana significativa para la Candidata opinó sobre la BUP: "Me parece que es más práctico, indudablemente que el viejo sistema de múltiples boletas e indudablemente mas ágil a la hora de la defensa de la voluntad de las personas, particularmente de los trabajadores, en nuestro caso que tenemos fiscales generales en los establecinmientos y no en las mesas, a la hora del recuento de votos vamos a poder defender y pelear en los lugares donde requirea necesario la defensa de la voluntad de los trabajadores".

Por útlimo a través de Multivisión Federal dijo: "Vamos a estar en nuestro local en Santiago del Estero 971, desde las 19 horas porque evamos a estar fiscalizando, seguramente ya con algunos datos y detalles de algunas escuelas. y cera de las 21 vamos a tener un panorama".