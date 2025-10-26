Votar a los 90 años: "Es necesario hacerlo"

Marta, es una de las tantas personas adulta mayores que hicieron uso de su derecho a sufragar, más allá de estar exentos de hacerlo a partir de los 70 años.

InformateSalta dialogó con la mujer, que se mostró firme en su decisión de votar: "Nunca me imaginé que a mis 90 años me harían una nota. Siempre vengo a votar. Es necesario hacerlo, esta muy bien. Espero con muha alegría todo. Que todo vaya bien y salga bien".

Por su parte la hija dijo: "Acompaño a mi madre como todos los años electorales y buscamos una Argentina mejor, para mi madre, para nosotros y para los que vienen".