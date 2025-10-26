¡Un ciudadano ejemplar! Con 88 años, Alfredo fue a votar apenas abrieron las mesas

En medio del fresco de la mañana de este domingo, movida fue la actividad que se comenzó a vivir en múltiples establecimientos educativos de Salta y del país, al darse inicio a la jornada de las Elecciones Legislativas 2025, con la definición de la composición del próximo Congreso Nacional.

En el desarrollo de tal jornada, no solo los participantes de la contienda son los protagonistas, también lo son los mismos salteños con sus historiad y sus peculiaridades. Es el caso de un abuelo de 88 años quien concurrió a cumplir con su deber cívico.

En diálogo con Multivisión Federal, este abuelo no dudó en compartir brevemente su testimonio. “88 años y sigo votando”, decía el hombre, Alfredo Nara, con buen espíritu, ánimo y “con ganas de votar”, decía bien abrigado mientras llegaba a la escuela Julio A. Roca.

“Vivo a 12 cuadras, ya tengo mi voto decidido… ¡pero no voy a decir a quien voy a votar!”, sumaba su cuota de humor Alfredo, con una sonrisa en el rostro, compartiendo algo de gracia en medio del fresco matutino, pero yendo a cumplir con su voto ni bien se produjo la apertura de mesas y siendo ejemplo de compromiso ciudadano.