¿Se viene el bebé?: qué dijo Nicki Nicole sobre los rumores de embarazo con Lamine Yamal

En las últimas horas, la cantante rosarina Nicki Nicole decidió enfrentar los rumores que circularon con fuerza en redes sociales y algunos medios: ¿está o no embarazada de Lamine Yamal?.

La artista lo respondió en primera persona durante una transmisión en vivo en Instagram, donde interactuó con sus seguidores y despejó dudas. “¿Estoy embarazada? No, no, no. Por el momento no”, dijo entre risas.

La aclaración llegó después de que trascendieran videos románticos de la pareja, incluido un paseo en helicóptero, que alimentaron las versiones de un posible embarazo. En ese contexto, la cantante rosarina optó por hablar directamente con su audiencia y cortar con las especulaciones.

Si bien desmintió la noticia, Nicki también se permitió hablar de sus deseos a futuro: “Me gustaría ser madre”, confesó en el mismo vivo, dejando claro que no hay planes inmediatos, pero que la maternidad es parte de sus anhelos personales. La definición encendió la conversación entre sus fans y reorientó el debate: no hay embarazo, sí un proyecto a largo plazo.

El interés por la vida sentimental de la rosarina creció desde que oficializó su romance con Yamal este año, y cada gesto público de la pareja dispara reacciones en redes. En paralelo, la agenda profesional de Nicki —entre shows, lanzamientos y apariciones— mantiene su ritmo, por lo que la artista buscó ordenar el ruido mediático con información de primera fuente.

Al hablar en su propia cuenta, Nicki buscó ponerle un freno a los rumores que surgieron alrededor de su pareja. La decisión de responder en vivo también reforzó el tono cercano de su vínculo con la comunidad de fans, quienes fueron los primeros en recibir la aclaración sin intermediarios.

Aunque por el momento no hay embarazo, la rosarina manifestó su deseo de ser madre más adelante. Con esa doble definición, la cantante puso paños fríos a las especulaciones y dejó encuadrada la conversación en sus propios términos, mientras su relación con Lamine Yamal y su carrera continúan en el centro de la escena.