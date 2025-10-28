¿Renuncia Guzmán Coraita y asume Olmedo? “Sería una estafa”, advirtió Gauffin

Tras las versiones que circulan sobre una posible renuncia de Gonzalo Guzmán Coraita para que Alfredo Olmedo asuma su banca en el Senado nacional en representación del espacio de La Libertad Avanza, el diputado provincial José Gauffin lo descartó tajantemente, advirtiendo que un gesto de ese tipo sería una grave estafa a la ciudadanía.

"No lo va a hacer, estoy seguro, porque Gonzalo Guzmán Coraita es honesto, y si diera ese paso sería una estafa a los salteños, sería muy burdo", afirmó el legislador en FM Pacífico, en el programa de Marcela Pérez.

En el mismo contexto, cuestionó que Carlos Zapata haya conseguido renovar su banca en Diputados casi sin campaña y permaneciendo prácticamente escondido.

Más allá de eso, subrayó la importancia de fortalecer el diálogo institucional entre todos los niveles del Estado. “Ojalá que los nuevos legisladores entiendan que representan a la provincia y a los salteños. Eso exige diálogo entre las autoridades, no solo con Buenos Aires sino también con el gobierno provincial”, concluyó.