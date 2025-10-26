Olmedo y la expectativa por los números: “Tenemos que ser cautos”

El dirigente de Ahora Patria y La Libertad Avanza, Alfredo Olmedo, habló con InformateSalta, sobre la jornada electoral en donde se eligen diputados y senadores nacionales.

Alfredo Olmedo que es suplente en la lista al Senado, aseguró que estaba contento con los primeros resultados que estaban recibiendo. Sin embargo, agregó que “deben ser cautos” con cómo terminará la jornada.

Ingresó al bunker, ubicado en la Casa Libertaria sobre calle Zuviría.