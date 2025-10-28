Ivana Nadal acaparó todas las miradas con una microbikini nude: “Los ojos están para mirar”

La conductora habló luego de que Laura Ubfal asegurara que la intérprete solo paga 200 mil pesos.

Ivana Nadal volvió a ser tendencia en las redes sociales tras compartir una serie de fotos en las que se mostró con una microbikini nude. La modelo eligió la habitación de un hotel en Tulum, México, como escenario para su producción y acompañó las imágenes con una frase que no pasó desapercibida: “Los ojos están para mirar”.

Las postales rápidamente cosecharon miles de likes y comentarios de sus seguidores. Fiel a su estilo, la influencer apostó por un look minimalista y sensual, dejando en claro que sabe cómo captar la atención en cada aparición.

En las imágenes, se mostró posando relajada y segura, disfrutando del clima caribeño y de la intimidad de su habitación. El tono nude de la bikini resaltó su bronceado y marcó tendencia entre sus seguidoras, que buscan inspiración para este verano 2026.

¿Los detalles? El corpiño es simple, triangular. La bombacha es colaless y diminuta.

Completó la apuesta con un make up llamativo con foco en la mirada: delineado cat eye negro y máscara de pestañas al tono.

El estilo de Ivana Nadal: siempre un paso adelante

No es la primera vez que Ivana Nadal sorprende con sus elecciones de moda. La influencer suele compartir sus viajes y looks en Instagram, donde suma millones de seguidores atentos a cada novedad.

Esta vez, desde Tulum, volvió a demostrar que la microbikini nude es uno de los hits de moda de la temporada y que, con actitud y confianza, cualquier tendencia puede llevarse al máximo nivel.