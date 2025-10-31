El bitcoin cierra octubre con caídas por primera vez desde 2017

Bitcoin (BTC) opera, en el cierre del mes de octubre, en torno a los u$s109.200 tras subir 2% en las últimas 24 horas, en tanto que Ethereum (ETH) recupera 2,2% y se consolida en los u$s3.800, según Binance.

El panorama es mixto para las altcoins. XRP, con una suba del 2,3%, recupera la posición de tercera criptomoneda más importante tras las últimas caídas de Binance Coin (BNB), que aumenta 0,8%. Por su parte, el resto de las criptos muestran subas similares, destacándose el caso de Dogecoin, que también aumenta 2,3%.

El precio del bitcoin está cerrando octubre de 2025 en terreno negativo, lo que interrumpe una racha positiva de seis años consecutivos en los que este mes solía registrar rendimientos alcistas, fenómeno bautizado como "Uptober" en el ambiente cripto.

En octubre, el rendimiento del bitcoin se ubica en torno al -7%, en marcado contraste con los aumentos registrados entre 2018 y 2024. Para revertir esta caída, la moneda digital debería cerrar la jornada por encima de los u$s114.000, algo improbable dada su cotización actual.