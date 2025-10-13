Dura caída del Bitcoin por la tensión entre EE.UU y China

En pocas horas, más de 8.000 millones de dólares fueron liquidados, arrastrando a todo el sector a una fuerte corrección. Bitcoin llegó a caer a 102.000 dólares en algunas plataformas antes de estabilizarse en 112.000 dólares, marcando un retroceso del 12% y ampliando el pánico entre los inversores.

Las pérdidas comenzaron poco después del anuncio del presidente Donald Trump, quien confirmó aranceles del 100% sobre las importaciones de China a partir del 1 de noviembre. La decisión, justificada como respuesta a la política china de restringir las exportaciones de minerales estratégicos, generó un choque inmediato en los mercados.

Trump afirmó, en una publicación en Truth Social, que “China adoptó una postura agresiva contra el comercio global” y prometió reaccionar “con medidas proporcionales”. En cuestión de minutos, los inversores migraron a activos considerados más seguros, derribando los precios de las criptos.



Bitcoin (BTC) llegó a tocar los 102.896 dólares antes de una leve recuperación. Según datos de CoinGecko, el activo perdió alrededor de 400.000 millones de dólares en valor de mercado en solo 24 horas. El volumen de negociación superó los 99.000 millones de dólares, reflejando el aumento de las órdenes de venta y la volatilidad extrema.

De acuerdo con la plataforma Coinglass, casi 9.000 millones de dólares en posiciones apalancadas fueron liquidados, la mayoría de ellas en posiciones largas.

El índice RSI de Bitcoin cayó a la franja de los 40 puntos, indicando una desaceleración en el impulso comprador. Mientras que el MACD se volvió negativo por primera vez en meses, señalando el debilitamiento del momentum alcista.

A pesar de una breve recuperación hasta los 114.000 dólares, analistas advierten que el clima de tensión puede llevar al activo a probar nuevamente el nivel psicológico de los 100.000 dólares, especialmente si los aranceles de Trump avanzan sin resistencia del Congreso.