Los amigos de fútbol de Vicente Cordeyro lo recordaron junto a su familia

Esta semana se llevó a cabo una nueva marcha en memoria y por el pedido de justicia por la muerte del comisario retirado Vicente Cordeyro.

Pero también en los últimos días, sus amigos lo recordaron desde otro lugar, el fútbol. Cordeyro no solamente lo practicaba sino también realizaba otras disciplinas y había participado hace poco de las Olimpiadas de la Policía.

El fin de semana en el torneo de La Loma donde jugaba, sus compañeros de Administración Súper Séniors lo recordaron con su hijo y parte de la familia. Además, desplegaron un cartel en donde se podía leer la leyenda: “Vicente, seguirás por siempre en nuestro equipo...”.

El miércoles, fue otro día emocionante, donde con la participación de sus hijos y su esposa, sus amigos lo recordaron. “Como todos los miércoles viejito, seguramente hoy hubieras estado aquí, con tus amigos en una cancha de fútbol. Ellos todavía te esperan... recuerdan lo bien que jugabas y sobre todo como se reían de las gastadas futboleras” escribió su hijo en redes sociales.

“Hoy te vi, reflejado en cada uno de tus amigos, que te recuerdan con alegría. Y sabes una cosa... ellos también te ven y te recuerdan siempre ❤️‍” agregó.

En las imágenes se pueden ver las camisetas que fueron del comisario retirado en memoria de él.