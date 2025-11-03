Comienza una semana de calor en Salta: Mañana alcanzará los 31°C

Salta comenzó la primera semana de noviembre con un lunes templado y cielo despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el amanecer registró 12,6°C y una humedad del 89%, mientras que el viento del norte soplaba suave a 6 km/h. La jornada promete ser cálida y estable, con máximas que rondarán los 28°C y nubosidad creciente hacia la tarde.

Mañana martes se esperan máximas de hasta 31°C, el día más caluroso de la semana, con cielo mayormente despejado y sol intenso.

El miércoles marcará un respiro: la temperatura máxima descenderá a 21°C y la mínima se mantendrá en 16°C, acompañado de cielo parcialmente nublado. El jueves seguirá la tendencia de estabilidad, con máximas cercanas a los 22°C y pocas probabilidades de precipitaciones.

Hacia el fin de semana, el clima será agradable, con temperaturas que oscilarán entre 12°C y 23°C, cielo algo nublado y mínimas frescas por la mañana. El domingo cerrará la semana con un día templado, ideal para paseos al aire libre, con máxima de 25°C y mínima de 14°C.