Fin de semana de Halloween con “clima de película” en Salta

Hoy viernes amaneció despejado, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima prevista de 22°C.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la tarde y ligeramente nublado hacia la noche, sin chances de lluvia. Ideal para los que salgan a celebrar o acompañar a los chicos en el clásico “dulce o truco”.

El sábado promete ser el día más cálido del finde, con mínimas de 11°C y máximas que treparán a 26°C, mientras que el domingo se mantendrá agradable, entre 12°C y 24°C, con algo de nubosidad, pero sin precipitaciones a la vista.

La tendencia para los próximos días marca un inicio de semana templado, con máximas que rondarán los 27°C a 28°C el lunes y martes, antes de un leve descenso hacia el miércoles.