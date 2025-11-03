Avanzan los preparativos para trasplantes renales pediátricos en Salta

El Ministerio de Salud Pública de Salta, junto al INCUCAI, dio un nuevo paso para que la provincia pueda concretar trasplantes renales pediátricos, con el objetivo de convertirse en un centro de referencia en el Noroeste argentino.

El titular de Salud Pública, Federico Mangione, el gerente del Hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek, y el director del INCUCAI, Luis Canelada, recibieron al equipo técnico del instituto, encabezado por la directora científica, Liliana Bisigniano, y la asesora técnica en trasplante renal pediátrico, Marta Monteverde.

Durante la visita técnica al hospital, las autoridades recorrieron áreas clave para el desarrollo de trasplantes, como la Unidad de Terapia Intensiva, sectores intermedios críticos, laboratorio, consultorio de nefrología y quirófano, evaluando los recursos existentes y las necesidades de adecuación para garantizar la seguridad y eficiencia de estos procedimientos.

La iniciativa se enmarca en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el INCUCAI para fortalecer la capacidad sanitaria provincial en materia de procuración y trasplante, con la meta de ofrecer a los niños salteños la posibilidad de acceder a trasplantes renales sin tener que trasladarse a otras provincias.