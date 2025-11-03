Ambulante atacó a una persona en situación de calle y una permisionaria

La intersección de calle Alberdi y Alvarado fue escenario de una agresión que tuvo como protagonistas a un vendedor ambulante, una permisionaria y una persona en situación de calle.

El sábado por la tarde en pleno centro salteño, según comentaron testigos, un vendedor ambulante comenzó una discusión con un hombre en situación de calle, donde el primero golpeó al otro sujeto tumbándolo al suelo.

Según informó Que Pasa Salta, el mismo agresor protagonizó otro conflicto con una permisionaria, ya que la mujer habría intentado detenerlo.

Según indicaron algunos vecinos, el agresor habría escapado del lugar, en medio de una situación que generó miedo y preocupación en los transeúntes.