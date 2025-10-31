¡Estados alterados! Un ambulante y un inspector, a las piñas en pleno centro

¡Un episodio insólito y de alta tensión ocurrió días atrás en pleno centro de la ciudad de Salta! Lo que comenzó como un cruce de palabras entre un vendedor ambulante y un inspector municipal escaló rápidamente a una violenta pelea en la vía pública, ante la mirada atónita de transeúntes.

La esquina de Urquiza e Ituzaingó se convirtió en el escenario del altercado durante la tarde del miércoles, cuando un inspector de Espacios Públicos, que se encontraba uniformado aunque fuera de servicio, terminó a las piñas con un trabajador informal.

El pormenor del hecho, captado en video por varios testigos, muestra cómo la discusión inicial se descontroló rápidamente. En las imágenes se observa que, tras un breve intercambio de palabras, el vendedor golpea al inspector. El altercado escaló hasta que ambos hombres terminaron tirados en el suelo, forcejeando y agrediéndose mutuamente.

La tensa situación generó una gran conmoción, y se observa en el video cómo varias personas intentaron intervenir para separarlos y poner fin al enfrentamiento. Finalmente, minutos más tarde, efectivos policiales intervinieron en la concurrida esquina para calmar la situación.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre si el conflicto derivó en heridos de gravedad o si hubo demorados o detenidos tras la intervención policial, pero el caso vuelve a tomar protagonismo al circular el video que supo captar la trifulca en la ciudad.