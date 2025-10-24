Familiares y amigos del joven agredido en Orán piden justicia

Jorge Luis Morales es el joven agredido en Orán, quien sufrió un golpe en la vía pública dejándolo en estado crítico y con asistencia respiratoria.

En las afueras del boliche Set, tuvo lugar este hecho que ya cuenta con tres personas detenidas quedando ahora en etapa de investigación la causa.

Quienes se manifestaron ayer frente al edificio de Tribunales de Orán, fueron los familiares y amigos de la víctima pidiendo justicia y un avance firme en la causa.

Siendo representados por el abogado Cisneros, la familia reclama un cambio en la carátula, pasando de “agresión” a “intento de homicidio” por la gravedad del ataque.

Según relataron los familiares, el golpe que lo dejó inconsciente habría sido “a traición” y con una manopla, lo que será confirmado por testigos que ya declararon, informaron a La 10 Digital.

Por el momento, Jorge continúa internado en el hospital San Vicente de Paul en terapia intensiva entubado y en estado crítico, pero su madre, Mariela anunció en estas últimas horas una leve mejoría, ya que la inflamación por el coágulo en su cabeza empezó a ceder un poco.