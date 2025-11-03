Arrancó noviembre y se viene un fin de semana XXL

03/11/2025
En los últimos meses del año, un descanso no viene mal. Y para aprovechar en el mes de noviembre, hay un fin de semana extra largo. 

Se trata del fin de semana que se extenderá desde el viernes 21 (día no laborable con fines turísticos) hasta el lunes 24, fecha a la que se trasladó la jornada conmemorativa del jueves 20 en el que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

La medida apunta a mostrar cercanía con el rubro que vive del turismo y brindar un alivio a los empresarios del sector. Es una nueva oportunidad para que los argentinos consulten el calendario y organicen una nueva pequeña escapada.

La medida despertó optimismo entre hoteleros y gastronómicos, que la consideran como “una chance para recuperar el terreno tras meses de actividad en declive”.

