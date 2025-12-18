Avanza la puesta en marcha de un nuevo puesto de control fronterizo en Salvador Mazza

La provincia avanza en la habilitación de un nuevo puesto de control fronterizo en Salvador Mazza, una infraestructura clave para reforzar los controles contra el comercio ilegal y el contrabando de mercadería.

La obra, ubicada en la zona del antiguo peaje, ya presenta un 90% de avance y apunta a mejorar la fiscalización del tránsito de cargas en uno de los pasos más sensibles de la región.

La infraestructura contará con tecnología de última generación, como cámaras de seguridad, scanners para inspección de cargas y balanzas para el pesaje de camiones. Estos sistemas permitirán verificar patentes, conductores, peso y contenido de los vehículos, garantizando la trazabilidad de la mercadería y reduciendo las maniobras irregulares.

Además, el puesto dispondrá de carriles obligatorios de control, oficinas administrativas y espacios de descanso para el personal, lo que facilitará un funcionamiento permanente y ordenado.

Este nuevo punto de fiscalización se sumará a otros controles fijos y móviles que funcionan en la provincia, consolidando una red de vigilancia orientada a proteger la economía formal, fortalecer la seguridad vial y desalentar el comercio ilegal en zonas fronterizas.

