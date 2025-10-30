Pymes alertan una recesión y plantean estrategias para afrontarla

El Radar Pyme del tercer trimestre elaborado por la ENAC (Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales) informó sobre la recesión consolidada en el país, con ventas bajas, salarios depreciados y costos en alza que afectan a las empresas, de las cuales, un 13% podrían cerrar antes de fin de año.

Desde InformateSalta nos comunicamos con el titular de la Cámara Pyme de Salta, Darío Pellegrini, quien indicó que esta situación no sorprende ya que hace más de un año no hay consumo y los números están en negativo.

Dentro de los rubros más golpeados está el turismo, proveedores mineros y el rubro de mostrador el cual tiene altos costos fijos y que necesita de la llegada física de las personas para vender.

La hotelería también es un sector golpeado que requiere del 60% de ocupación para pagar costos, lo cual logró el último fin de semana largo: “Sabemos que el turismo está trabajando con pérdida”.

“Toda la problemática que tienen las Pymes es por la falta de consumo”.

Pellegrini advirtió que la problemática del sector se debe a la falta de consumo, ya que de existir las Pymes se arriesgarían a sacar crédito: “Pero al no haber ingreso la Pyme está viviendo de una descapitalización”.

“Si hace más de 1 año que no tenemos un consumo y que los números están en negativo, lo que tenemos que hacer es tomar esa información y salir a buscar mercados de una manera diferente” señaló el titular de la Cámara.

La oportunidad de las Pymes salteñas

En la búsqueda de nuevos mercados, Pellegrini se encuentra en Añelo (“capital operativa” de Vaca Muerta) Neuquén, organizando una misión exploratoria comercial desde la Cámara aprovechando la conectividad aérea y generar nuevos mercados: “Creemos que el proveedor minero y la construcción salteña puede aprovechar el vínculo aéreo que tiene con Neuquén y usar la capacidad ociosa este en allí”.

Para esto, trabajan en la construcción de un Centro de Servicios de la Cámara Pyme de Salta, el cual será atendido exclusivamente por salteños para empresas salteñas en Añelo.

No se apuntaría a la industria del petróleo en sí, sino al habitante de la ciudad que pasó de 5.000 a 12.000 habitantes en dos años: “Esa gente necesita salud, recreación, negocio donde comprar, donde construir su casa y hacer deportes, clubes, etc.”.

“El dinero que hagamos en Añelo las pymes lo van a derramar en Salta, vamos a utilizar el puente aéreo para ir y volver (…) creo que es un famoso win-win”.

Esto permitirá que las empresas que ven pocas esperanzas de continuar puedan hacerlo: “Estamos en una comitiva de 12 empresarios y ya 3 nos dijeron que ellos pueden, si logran cerrar los negocios en Neuquén, puedan sostener su actividad e incluso crecer”.

“Esta movida está apuntando a detener esa mortandad de Pymes y a generar un crecimiento y una reconversión (…) si no hacemos algo por cambiar nuestras formas de vender y generar nuevos mercados, va a ser muy difícil mantenernos en una espera que de alguna manera es agónica” finalizó.