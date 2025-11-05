Remis no pudo frenar y chocó contra una camioneta en B° San José: Mirá cómo quedó

Poco después de las 9.30 horas, un automóvil Volkswagen que funcionaba como remis chocó de lleno contra una camioneta Renault Duster en el barrio San José, en la zona oeste de la ciudad de Salta.

Según el conductor del remis, la camioneta que iba adelante frenó bruscamente y no alcanzó a detenerse a tiempo. "Veníamos bien, frenó de golpe, lo vi encima y no me dio tiempo de frenar", comentó en QPS.

Además confirmó que una de las pasajeras resultó levemente golpeada.

En tanto, un amigo del propietario del otro vehículo indicó que “venían todos despacio, pero el remis no llegó a frenar".

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del accidente.

Ambos conductores permanecieron en el sitio a la espera del personal de Tránsito para el retiro de los vehículos y la intervención de los seguros.