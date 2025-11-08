Hoy, desde las 20, el Oktober Fest Salteño

Este sábado, desde las 20, en el Paseo Ameghino, se realizará una nueva edición del Oktober Fest.

Las actividades están organizadas por la Municipalidad de Salta y tendrá entrada libre y gratuita. La jornada contará con música en vivo, stands de cervecerías artesanales, propuestas gastronómicas y un espacio ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Con esta iniciativa, la Municipalidad continúa impulsando eventos que fortalecen la identidad de Salta como un destino de experiencias, sabores y encuentros.