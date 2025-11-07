ARCA controlar los movimientos de las tarjetas virtuales: ¿Desde qué monto?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero monitorea las operaciones con bancos y con billeteras virtuales a partir de determinados montos.

Todos los inicios de mes, incrementan los movimientos a través de las billeteras y es por eso que los usuarios deben estar pendientes a los nuevos umbrales de control. La normativa vigente señala que existe un tope para pasar bajo el radar del fisco. Aquellos que superen los valores establecidos se les supervisará las transferencias.

A mitad de este año, a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC, se actualizaron los límites, fijados mediante la Resolución General 5512/2024 publicada en el Boletín Oficial, y que rigen para las operaciones efectuadas desde el 1° de junio y continuarán aplicándose tanto durante noviembre como para los meses que vienen.

En caso de superar los límites, las entidades deben informar a ARCA, que puede activar alertas y solicitar un análisis más detallado de las operaciones.

Los límites para noviembre aplican tanto a personas físicas como jurídicas: