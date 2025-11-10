En Salta, 48 niños y adolescentes buscan una familia que los adopte

Ayer fue el Día Internacional de la Adopción, una fecha propuesta por la iniciativa de distintas ONGs, con el objetivo de visibilizar la importancia de la adopción.

“La adopción tiene como objetivo restaurar el derecho humano a la vida familiar para todos los chicos que están privados de cuidados parentales declarado por resolución judicial” comentó el coordinador de la Secretaría Tutelar, Lic. Matías Palomo.

En los dispositivos de la capital salteña hay 25 convocatorias abiertas, mientras que en toda la provincia son 48 los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación: “Son 48 los chicos en total, pero hay algunos procesos que involucran a grupos de 2 o 3 hermanos” dijo a Multivisión.

La solicitud de adopción puede ser requerida por integrantes de un matrimonio, de una unión convivencial registrada y no registrada o por una única persona según lo establece el Código Civil y Comercial, además no hacen ningún tipo de aclaración al modo de conformación de la pareja o matrimonio, por lo que estaría abierta a todos los modos de conformación familiar, informó el coordinador.

“Los que estén interesados en el trámite deben acercarse a la Secretaría Tutelar o enviarnos un correo electrónico para asesorarse sobre la presentación de documentación que es muy simple, no es complejo”, en la página del Poder Judicial hay un apartado de la Secretaría, o bien pueden comunicarse al 4-25-80-26 o acercarse personalmente al edificio anexo 1 de Ciudad Judicial de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

“Hay que correrse de la adopción del bebé de meses o un año y empezar a pensar que hay un montón de situaciones que implican la necesidad de la adopción” finalizó.