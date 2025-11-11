Se cumple un mes del hallazgo sin vida del excomisario Vicente Cordeyro

Hoy se cumple un mes del hallazgo sin vida del excomisario Vicente Osvaldo Cordeyro, encontrado el pasado 11 de octubre en una ladera del Cerro Elefante, en San Lorenzo. Los allegados a la familia insisten en que hay demasiadas dudas sobre lo ocurrido y reclaman que se esclarezcan las verdaderas causas de la muerte.

Cordeyro, de 64 años, había sido reportado como desaparecido el 9 de octubre. Dos días más tarde, su cuerpo fue hallado suspendido, en forma vertical, mediante una soga sujeta a un tronco de la vegetación del lugar. No llevaba prendas de vestir en el torso ni en las piernas, conservando únicamente un par de zapatillas.

El informe preliminar de autopsia determinó como causa de muerte la asfixia por ahorcamiento, pero los peritos advirtieron que ese mecanismo no descarta la acción de terceros.

La complejidad del caso llevó al Ministerio Público Fiscal de Salta a crear una Unidad Especial de Investigación, bajo la coordinación del fiscal Gabriel González y el fiscal Pablo Rivero, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Desde el inicio, ambos magistrados advirtieron que sería “irresponsable” hablar de suicidio sin descartar previamente un crimen.

En las inmediaciones del lugar donde apareció el cuerpo, se recuperaron un encendedor, un teléfono celular incinerado, cuchillos y restos materiales (como botones de metal y remaches) que se encuentran actualmente en proceso de análisis técnico para determinar su origen y posible correspondencia o no con la mochila perteneciente a la persona fallecida.

Asimismo, se localizó un fragmento de etiqueta con código de barras, el cual, tras su lectura y trazabilidad, permitió establecer que correspondía a una botella de alcohol. El seguimiento de este dato permitió identificar el punto de venta del producto en un comercio de la zona norte, constatándose que el ticket de compra fue emitido a nombre de un familiar del Sr. Cordeyro, y asociado a la tarjeta de puntos de cliente de este último.

A un mes del hecho, la investigación continúa abierta.