En Bolivia la hoja de coca tuvo un incremento en su precio, ¿impactará en los valores en Salta?

Expectativa genera en Salta el saber cómo impactarán en los mercados locales los recientes y drásticos cambios de precios de la hoja de coca proveniente de Bolivia donde, por la delicada situación política y económica que atraviesa el país vecino, se generó un aumento significativo en el valor del coqueo, lo que preocupa a comerciantes y consumidores habituales de la provincia.

Además de la crisis de divisas y el problema logístico, la tensión política interna en Bolivia también agrava el escenario económico, con una combinación de factores críticos que presionó hacia una subida de precios en origen que se está sintiendo con fuerza al otro lado de la frontera.

¿Qué está pasando en números? En Bolivia, el precio de la hoja de coca se disparó, registrando incrementos de hasta un 700% en los últimos cuatro años, lo que refleja la inflación oculta que presiona hacia una devaluación de la moneda.

A nivel local, este fenómeno se tradujo en una subida inmediata y palpable: En el mercado salteño, se reportó que el cuarto de kilo de hoja de coca aumentó considerablemente su valor. La variedad común, por ejemplo, ha experimentado un alza de más de $10.000, lo que generó sorpresa entre los salteños que dependen de este producto.

Comerciantes y consumidores de Salta y Jujuy están ahora en la incertidumbre, ya que el aumento sostenido de precios podría fomentar el contrabando o la venta informal. Por ahora, se espera que la situación se estabilice, aunque no se descarta que los precios continúen en alza si la crisis, marcada por la escasez de combustibles y las tensiones políticas en Bolivia, persiste sin una solución a la vista, según QPS.