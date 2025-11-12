Hoteleros donaron sábanas, toallones y fundas para el hospital Materno Infantil

A través de la Asociación de Hoteles de Turismo, los hoteles Sheraton Salta, Legado Mítico, Almería y Alejandro I, donaron ropa blanca al hospital Materno Infantil en el marco de su compromiso con la responsabilidad social y el cuidado sostenible.

El nosocomio recibió toallones, sábanas y fundas en buen estado que serán refuncionalizadas y recicladas para mejorar la disponibilidad de ropa blanca. “Es muy satisfactorio articular con organizaciones y empresas comprometidas con el bienestar de nuestras madres y niños” destacaron desde el hospital.

Las empresas e instituciones que deseen colaborar con la Fundación del Hospital Público Materno Infantil pueden hacerlo comunicándose al 387 4325042 o al mail [email protected].