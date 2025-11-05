Seguilo en VIVO en nuestras redes: UCASAL celebra su Encuentro Nacional de Graduados con la participación del Dr. Wenceslao Moreno

La Universidad Católica de Salta se prepara para vivir una nueva edición del Encuentro Nacional de Graduados, una cita que año a año reúne a distintas generaciones de profesionales formados en sus aulas.

Este miércoles 5 de noviembre, desde las 19:00 hasta las 23:00 hs, el Campus UCASAL será el escenario de una jornada de emoción, reconocimiento y aprendizaje compartido.

El evento, que será transmitido por las redes de Informate Salta y CNN Radio contará con un programa especialmente pensado para celebrar la trayectoria de quienes llevan con orgullo el sello UCASAL. Habrá reconocimientos a graduados con 25 y 50 años de egreso, instancias de networking, un cóctel con sorteos y el esperado momento de entrega de las distinciones “Graduados que Transforman”, que destacan a quienes, desde sus profesiones, contribuyen al desarrollo y bienestar de la comunidad.

Uno de los puntos más esperados de la noche será la charla de liderazgo personal a cargo del Dr. Wenceslao “Wenchy” Moreno, un médico formado en neurología que se ha convertido en un ejemplo de superación. Desde su nacimiento, Wenceslao desafió los límites que otros intentaron imponerle, demostrando con su vida y su vocación que no existen barreras cuando la determinación y la pasión guían el camino. Hoy se desempeña en guardias generales, terapias intensivas y centros de rehabilitación neurológica, donde además de su labor profesional, inspira a pacientes y colegas con su historia de esfuerzo y resiliencia.

Su historia es una invitación a repensar el liderazgo desde lo personal, desde la capacidad de transformar la adversidad en impulso y de inspirar a otros con el ejemplo silencioso de la constancia. Por eso, su participación en el VII Encuentro Nacional de Graduados UCASAL, con una charla sobre liderazgo personal, despierta gran expectativa entre la comunidad universitaria y profesional.

Más allá de los títulos y los reconocimientos, Wenceslao representa una forma de entender la medicina, y la vida, como un acto de servicio, aprendizaje continuo y compromiso con el bienestar del otro. En un entorno que muchas veces impone límites, él elige ampliarlos; donde algunos ven obstáculos, él encuentra oportunidades para crecer y enseñar.

El Encuentro Nacional de Graduados UCASAL es una oportunidad para revivir vínculos, fortalecer la comunidad universitaria y contribuir con una causa solidaria, ya que todo lo recaudado será destinado al Fondo de Becas UCASAL, que brinda oportunidades a nuevos estudiantes.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el último día a través del siguiente enlace: donaronline.org/universidad-catolica-de-salta/encuentro-nacional-de-graduados-2025

Seguí el encuentro EN VIVO a través de las redes de InformateSalta y CNN Radio.