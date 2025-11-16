Paquete abandonado cerca de la terminal: Encuentran 12 kilos de cocaína en un falso aire acondicionado

Un cargamento de cocaína fue secuestrado en la frontera norte luego de que narcotraficantes abandonaran una caja que simulaba contener un aire acondicionado en una parada de colectivos ubicada a pocos metros de la terminal de Aguas Blancas. Los responsables escaparon al advertir la presencia de Gendarmería Nacional.

El hecho ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 21, cuando efectivos del Escuadrón 20 “Orán” detectaron movimientos inusuales en el sector. Al acercarse, observaron cómo personas desconocidas dejaron apresuradamente una caja de gran tamaño y huyeron entre las calles poco iluminadas del lugar, un punto crítico para el contrabando debido a su proximidad con el paso fronterizo.

Al verificar el contenido del bulto, los gendarmes hallaron un supuesto equipo de aire acondicionado que, en realidad, ocultaba trece paquetes rectangulares prolijamente acondicionados. La prueba de campo confirmó que se trataba de cocaína de alta pureza, con un peso total de 12,730 kilos, una carga valuada en más de $272 millones en el mercado ilícito.

El procedimiento se realizó bajo los marcos legales de la Ley 22.415 (Código Aduanero) y la Ley 23.737 (Estupefacientes), normativas vigentes para combatir el tráfico de drogas en corredores fronterizos donde las modalidades de ocultamiento se vuelven cada vez más ingeniosas. En este caso, el uso de un electrodoméstico buscaba simular una encomienda común y evitar la detección en controles habituales.

Si bien no hubo detenidos, los investigadores trabajan con imágenes captadas por cámaras cercanas y con los movimientos registrados en la zona para avanzar sobre posibles implicados. La Fiscalía Federal Descentralizada de Orán quedó a cargo de la causa y dispuso las medidas necesarias para determinar el origen del cargamento, su destino final y la posible participación de redes que operan a ambos lados de la frontera.

El hallazgo se suma a una serie de procedimientos recientes en la provincia, donde fuerzas federales han intensificado controles para frenar el avance del narcotráfico en un área marcada por pasos informales, contrabando y modalidades de transporte cada vez más ingeniosas.