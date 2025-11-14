Aguas Blancas: Incautaron 187 kilos de marihuana y 672 kilos de hojas de coca

Durante la madrugada de hoy, en la localidad fronteriza de Aguas Blancas, los funcionarios fueron alertados por el personal del Sistema Tecnológico de Vigilancia, quienes informaron sobre la presencia de personas que cargaban bultos.

Ante el aviso, de inmediato oficiales de Gendarmería Argentina se trasladaron al lugar señalado. Cuando los involucrados notaron la aproximación de los gendarmes, se despojaron de la carga y huyeron en diferentes direcciones. Durante la inspección de los bultos secuestrados, los oficiales descubrieron sustancia ilegal y vegetal.

Los uniformados, emprendieron recorridos a pie por la espesura del monte, que por inmediaciones a un sector denominado “La Viguera” visualizaron a los involucrados, quienes al percatarse de la presencia del personal de la fuerza arrojaron un total de 46 bultos y huyeron en diferentes direcciones.

Tras asegurar la zona y trasladar los bultos se contactaron con la Fiscalía Descentralizada de Orán, que interiorizado de los hechos orientó la inspección de los bultos. Tras el registro de los mismos se indicó resultado positivo para cannabis sativa con un peso de 178 kilos 100 gramos y 672 kilos de hojas de coca en estado natural.