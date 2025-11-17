Milei viajará a Washington para asistir junto a Trump al sorteo del Mundial 2026

Milei viajará a Washington para participar del sorteo del Mundial 2026 acompañado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El evento tiene fecha prevista para el 5 de diciembre y se desarrollaría en el Kennedy Center.

El viaje será el número 15 de Milei a Estados Unidos desde que asumió. Su participación forma parte de la agenda oficial vinculada al sorteo de la Copa del Mundo 2026 y se enmarca en las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.

Durante la ceremonia, los mandatarios seguirán la definición de los grupos desde el sector destinado a las autoridades presentes.

Según señalaron medios nacionales, la presencia del mandatario argentino fue confirmada a partir de fuentes oficiales vinculadas a la organización del evento.