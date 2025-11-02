Donald Trump evalúa dolarizar Argentina para contrarrestar la influencia china

El gobierno de Donald Trump está considerando impulsar que ciertos países adopten el dólar como su moneda oficial. El principal objetivo de esta política sería contrarrestar la creciente presión de China para que los mercados emergentes utilicen menos el dólar en las transacciones internacionales.

La versión fue dada a conocer por el diario Financial Times, quien señala que el presidente norteamericano considera a Argentina como el principal candidato para esta medida, debido a la “frecuente pérdida de confianza en el peso”.

Funcionarios estadounidenses han sostenido encuentros con Steve Hanke, un economista especializado en dolarización, quien indicó al Financial Times que es una política que se está tomando “muy en serio,” aunque aún no hay decisiones firmes.

“Es un tema que toman muy en serio, pero el proceso sigue abierto. No se han tomado decisiones finales”, explicó Steve Hanke, profesor de Johns Hopkins University quien tuvo reuniones con funcionarios de la Casa Blanca y que fue consultado por el diario inglés.

Argentina encabeza la lista de posibles candidatos, seguida por Líbano, Pakistán, Ghana, Turquía, Egipto, Venezuela y Zimbabue.

Por su parte, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, declaró anteriormente que momento el país no tenía “los dólares suficientes para hacerlo”.

también menciona que el Fondo Monetario Internacional (FMI) teme que la dolarización podría condenar a Argentina a un “bajo crecimiento” al obligarla a adoptar las políticas monetarias de la Reserva Federal de EE. UU.

Con información de Clarín.