El temporal en Santa Cruz, hundió tres barcos pesqueros

La Patagonia atraviesa una de sus jornadas más críticas en décadas, con un violento temporal de viento excepcional golpea con fuerza y dejó actividad paralizada, daños generalizados y una población en alerta máxima en Chubut y Santa Cruz, donde tres barcos se hundieron por las fuertes ráfagas.

Con vientos que superan todos los registros recientes, los gobiernos provinciales activaron medidas de emergencia y pidieron a la ciudadanía permanecer en sus hogares.

La provincia más golpeada, es la de Santa Cruz, donde el viento hundió tres barcos pesqueros en el puerto producto del oleaje. Personal de Prefectura Naval mantiene un operativo permanente para evaluar daños estructurales y evitar que otras naves resulten afectadas.



Las localidades del norte provincial continúan bajo emergencia climática, con impactos que se repiten en varias ciudades: voladuras de techos, árboles arrancados de raíz, columnas de energía dobladas y cortes masivos de luz.

Mientras, el Servicio Meteorológico Nacional sostiene la alerta roja por ráfagas que rondan los 150 km/h, afectando especialmente a Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y zonas rurales.





