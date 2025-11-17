Ángel de Brito difundió un video de Mauro Icardi que podría arruinar todo con la China

El conductor de LAM, Ángel de Brito, subió a X un material de Mauro Icardi que podría perjudicar su presente amoroso con La China Suárez.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, subió a X un material de Mauro Icardi que podría perjudicar su presente amoroso con La China Suárez.

Este lunes se vio al aire en El Trece la entrevista que Moria Casán a la China Suárez para su programa La mañana con Moria.

En el mano a mano, la actriz habló de su vínculo con Mauro Icardi, con quien pronto cumplirá un año de haber hecho oficial su historia de amor.

En la entrevista, la China se refirió al encuentro en París, la ciudad donde todo empezó.

La actriz remarcó que Mauro siempre le dijo que con Wanda estaban separados. "Cuando nos empezamos a chatear él estaba en París pero separado, que eso es lo que no se sabía públicamente", afirmó en la charla con La One.

En X, el periodista Ángel de Brito reflotó un archivo demoledor de LAM de un informe sobre el Wandagate, en el cual sumaron un descargo del jugador del Galatasaray diciendo que jamás estuvo distanciado de Wanda.

"Los mentirosos se olvidan de sus mentiras", expresó, filoso, el dueño de las noches de América.

¿Qué le dijo Mauro Icardi a La China la primera vez que le escribió?

Este lunes, en La Mañana con Moria (El Trece), compartieron al aire la entrevista exclusiva que Moria Casán le realizó a la China Suárez, un mano a mano muy esperado en el que la actriz habló sin filtros sobre distintos momentos de su vida personal. Uno de los ejes más comentados del diálogo fue el recuerdo del primer acercamiento entre ella y Mauro Icardi, episodio que volvió a poner en foco cómo comenzó ese vínculo que en su momento generó tanto revuelo mediático.

Durante la charla, la actriz rememoró la primera vez que se cruzaron en París y reveló cuál fue el mensaje que el futbolista le envió para romper el hielo. Según contó, ese contacto se dio en un contexto especialmente delicado para ella, ya que atravesaba un periodo emocional muy difícil después de su separación de Benjamín Vicuña.

“Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra”, comentó la China, dejando en claro que en esa etapa se sentía vulnerable y sin demasiada energía para iniciar nuevos vínculos. Aun así, el mensaje de Icardi logró sorprenderla.

“Me puso, de la nada, ‘esa boquita’. Es hasta el día de hoy que se la pasa diciéndomelo. Tiene algo con la boca”, completó entre risas, dando a entender que ese gesto se transformó con el tiempo en una especie de sello personal del jugador hacia ella. /PrimiciasYa