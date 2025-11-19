El Concejo Deliberante reconoció al Dr. Antonio Salgado: “Es para todos los que hacemos salud”

El pediatra e infectólogo Antonio Salgado recibió un reconocimiento por su trayectoria profesional, en un homenaje impulsado por el Concejo Deliberante. En diálogo con InformateSalta, el médico destacó que la distinción no solo lo involucra a él, sino a todo el personal sanitario que sostiene el sistema de salud día a día. “Este reconocimiento no es solamente un gesto hacia mi persona, sino un homenaje a todos aquellos que hacemos salud: enfermeros, ayudantes, camilleros, personal de limpieza, médicos. Es un regalo a los equipos de salud que dejan el alma en cada guardia”, expresó.

Salgado agradeció especialmente a Darío Madile, Presidente del Concejo, quien impulsó la iniciativa, y valoró el acompañamiento de su familia. “Me honra, me emociona y me compromete más con mis pacientes”, afirmó. Contó que en el acto estuvieron presentes la mayoría de los concejales, y que incluso recibió una carta del gobernador. “Fue muy emotiva, muy linda. Me emocionó mucho”, relató.

Consultado sobre su mensaje para quienes recién comienzan en la medicina, fue claro: “El ejercicio de la profesión es fascinante, incomparable. Hay que ejercerla con honestidad, con mucha pasión y con altruismo”. También remarcó la importancia de la formación continua: “La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Hay que estudiar toda la vida para intentar estar un poco actualizado”.

A lo largo de la entrevista, el especialista insistió en que su principal propósito sigue siendo aprender de sus pacientes y colegas. “Seguir aprendiendo, solo eso. Es lo que me gustaría alcanzar siempre”, señaló. Sobre lo que lo motiva cada día, aseguró: “La pasión por mi profesión, el apoyo de mi familia y la gente que amo. Eso es lo que más me sostiene”.