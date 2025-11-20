Aldana Masset brilló en el desfile en bikini y Argentina se ilusiona con ganar su segunda Miss Universo: ¿Quién fue la primera?

La candidata argentina brilló en uno de los segmentos más competitivos del certamen y se ganó todas las miradas.

La candidata argentina brilló en uno de los segmentos más competitivos del certamen y se ganó todas las miradas.

Aldana Masset, la modelo que representa a la Argentina en el concurso de Miss Universo 2025 en Tailandia, causó furor desde el día de la inauguración. Con tan solo 25 años se llevó la mirada de todos y en especial en las redes sociales, su imagen tuvo gran repercusión. Este miércoles desfiló en la prueba del traje de baño y su caminata por el escenario del Impact Arena de Pak Kret dejó a todos mudos.

La oriunda de Entre Ríos compartió en su cuenta Instagram el clip donde se la vio caminar frente al jurado con un bikini en tonalidad verde que causó el aplauso del resto del público espectador. “Confianza, energía y momentos inolvidables de pasarela están tomando el escenario”, escribieron desde el perfil de Miss Universo, a la vez que utilizaron la imagen de Masset como portada del posteo.

“Ella salió y demostró qué es ser Argentina”; “Lo reúne todo. Humildad, dulzura, belleza. Cuanto orgullo tiene de representar nuestro país, se le nota” y “Orgulloso de vos y toda argentina”, fueron algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.

Masset revolucionó la Argentina desde el inicio del certamen internacional, cuando hizo una bajada triunfal desde las escalinatas y posó junto a sus colegas.

La entrerriana llevó con honra su identidad albiceleste y en una de las presentaciones posó con un traje de carnaval, con plumas anaranjadas y las réplicas de una guitarra criolla y un violín en su espalda. En una corta entrevista con Telemundo se animó a cantar un pedacito de “A Don Ata”, la canción de Soledad y Natalia Pastorutti.

En la muestra preliminar, Masset lució un vestido turquesa con cola y brillos que conformaron diferentes patrones por todo su cuerpo. Atuendo que también le valió de elogios.

Cabe remarcar que el concurso de Miss Universo, en su edición 74, tendrá su final el 21 de noviembre y para que Aldana Masset llegue a la final debe recolectar más de 100 mil votos.

Para ello necesitás descargar la aplicación en tu celular de Miss Universe. Luego registrate con tu nombre para participar. Visualizá en el borde inferior la palabra “VOTE” y apretá allí. Elegí la opción People’s Choice y buscá “Argentina - Aldana Masset”.

La única Miss Universo argentina: la historia resumida de Norma Nolan

Norma Beatriz Nolan nació en Venado Tuerto en 1938 y llegó a Buenos Aires a fines de los años 50 con apenas 20 años para trabajar como mannequin. Su belleza y presencia la llevaron rápidamente a la televisión, pero su gran salto ocurrió en 1962, cuando fue coronada Miss Argentina. Ese triunfo la catapultó al certamen en Miami Beach, donde el 14 de julio de 1962 hizo historia al convertirse en Miss Universo, la primera —y hasta hoy, única— argentina en alcanzar ese título.

Su coronación la volvió una figura internacional: recibió premios, viajó por el mundo y cumplió una agenda agotadora que incluso la llevó a desmayarse por exceso de trabajo. Aunque disfrutó del éxito, también padeció el ritmo del reinado y enfrentó rumores, críticas y hasta tensiones con otras concursantes. Aun así, su imagen se sostuvo como símbolo de elegancia y proyección global para la Argentina.

Tras entregar la corona, continuó algunos años más vinculada a la moda y a campañas internacionales. Con el tiempo se alejó del modelaje, se casó, fue madre y finalmente se instaló en Miami, donde abrió una librería, una actividad que siempre la apasionó. A lo largo de su vida mantuvo el vínculo con su ciudad natal, que la distinguió como Ciudadana Ilustre.

A los 87 años, Norma Nolan falleció este mismo 2025: la única argentina que alguna vez se alzó con el título de Miss Universo y un capítulo irrepetible en la historia del país dentro de los certámenes de belleza.

La brutal caída de Miss Gran Bretaña

Durante la exposición de las modelos con un traje tradicional que representa a la cultura de cada país, Miss Gran Bretaña sufrió una caída arriba del escenario que dio de qué hablar. Si bien muchos creen que fue teatralizada, lo cierto es que habría pisado mal con sus tacones y por ello se resbaló.

En su performance, Dani Latimer interpretó a Eliza Doolittle, el personaje central de la película My Fair Lady, que se basa en la obra Pigmalión de George Bernard Shaw.

En su caminata, Latimer lució un abrigo verde, un chal rojo y un sombrero característico de las mujeres campesinas de la Inglaterra del siglo XIX. En su actuación hizo un movimiento especial para quitarse ese atuendo y enseñar un vestido blanco que llevaba debajo, pero algo salió mal y terminó en el suelo.

Rápidamente, se recompuso y mostró orgullosa su look total white con diseños plateados y brillantes. “Espero que hayan disfrutado de mi actuación”, dijo antes de salir de escena.